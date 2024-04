A Cognigy está revolucionando o setor de atendimento ao cliente ao aproveitar a tecnologia de IA mais avançada do mercado. Sua solução premiada, Cognigy.AI, capacita as empresas a fornecer serviços excepcionais, instantâneos, personalizados, em qualquer idioma e em qualquer canal. Ao combinar perfeitamente IA generativa e conversacional para criar agentes de IA, a Cognigy está moldando o futuro do atendimento ao cliente, aumentando a satisfação do cliente e apoiando os funcionários em tempo real. Construída com base na plataforma de IA de conversação líder mundial, a Cognigy.AI oferece atendimento ao cliente de última geração com um conjunto de soluções prontas para uso, incluindo agentes de IA de voz, agentes de IA de bate-papo digital e copiloto de agente. Equipada com dezenas de habilidades pré-treinadas, a plataforma funciona perfeitamente com os sistemas empresariais existentes e aprende com seus agentes, dando-lhes superpoderes. Mais de 1.000 marcas em todo o mundo confiam na Cognigy e em sua vasta rede de parceiros para criar agentes de atendimento ao cliente de IA para seus negócios. O impressionante portfólio de clientes mundiais da Cognigy inclui Bosch, Frontier Airlines, Grupo Lufthansa, Mercedes-Benz e Toyota.

