Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Kommunicate no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Kommunicate é uma plataforma de automação generativa alimentada por IA para suporte ao cliente. Tendo compreendido a mudança constante no comportamento do consumidor, nós da Kommunicate estamos construindo uma plataforma completa de automação de suporte ao cliente que pode ajudar as empresas a manter contato com seus clientes 24 horas por dia, 7 dias por semana, em vários canais e interagir como e quando os clientes exigirem. Kommunicate conta com a confiança de alguns dos líderes globais como KPMG, GAP, Rakuten, Bridgestone, HDFC, Amgen, California State University, San Bernardino e TaxBuddy.

Categorias :

Site: kommunicate.io

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Kommunicate. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.