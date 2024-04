Ultimate é a plataforma de automação de suporte ao cliente líder mundial – ajudando as empresas a dimensionar seu atendimento ao cliente com IA conversacional e generativa. Líder consistente na plataforma de avaliação G2, nossa tecnologia de ponta e suporte centrado no cliente permitem experiências de conversação automatizadas em todos os canais de comunicação baseados em texto. Graças à inteligência artificial construída e pesquisada internamente e a uma equipe especializada de 150 funcionários, a Ultimate conta com jogadores do DeepL ao Deezer e do Zendesk ao Zalando entre sua base global de clientes. Empresas como essas podem esperar atingir taxas de automação de 60% em chat, e-mail, mensagens e muito mais — em 109 idiomas, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Somando-se ao nosso histórico de ROI mensurável e economia de custos para empresas, nosso produto recém-lançado, UltimateGPT, usa a mesma tecnologia de IA generativa por trás do ChatGPT para fornecer automação de suporte precisa em poucos minutos.

ultimate.ai

