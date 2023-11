O ATS de próxima geração, o Vacancy Filler, capacita os recrutadores a oferecer rapidamente a melhor experiência ao candidato. Automatizado e totalmente personalizado, ele vem com ferramentas como Módulo de Agência, Pool de Talentos, Solicitação de Recrutamento, SJTs e Testes, Verificações de Antecedentes, Referências, Triagem de Vídeo e Onboarding - tudo sustentado por um poderoso BI Analytics Suite. Trabalhando com o Vacancy Filler, você terá seu próprio gerente de contas, suporte a usuários e candidatos no Reino Unido e integração com seu sistema de RH. E muito mais!

Site: vacancy-filler.co.uk

