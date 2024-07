Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de TalentRecruit no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

TalentRecruit é um sistema de rastreamento de candidatos (ATS) baseado em IA e um software de recrutamento projetado para agilizar o processo de contratação de pequenas e médias empresas e empresas. O sistema permite que os recrutadores localizem, envolvam e integrem os melhores talentos de forma eficiente. TalentRecruit oferece recursos como um assistente de recrutamento virtual 24 horas por dia, 7 dias por semana, ERIKA, que emprega algoritmos de aprendizado de máquina para encontrar os candidatos mais adequados com base na análise de dados do candidato. Também inclui sourcing multicanal que auxilia na descoberta dos melhores talentos e recursos eficazes de pré-seleção e avaliação para um processo de contratação eficiente. Notavelmente, o software ATS da TalentRecruit usa IA para uma poderosa plataforma de busca de candidatos que oferece suporte a elementos como sites de carreiras, conexão de quadros de empregos e indicação de funcionários. O portal do gerente de contratação oferece uma visão holística das informações dos candidatos, atualizações nas requisições, feedback sobre perfis, aprovações de vagas e ofertas e muito mais. O recurso de gerenciamento de ofertas é fundamental para adquirir os melhores talentos com atrasos mínimos. Além disso, TalentRecruit também oferece ferramentas de integração, criação de um site de carreira de marca, automatização de contratações no campus e análise de métricas para controle completo sobre KPIs de contratação. Também tem foco em fomentar a diversidade e a inclusão e a agilidade na plataforma de recrutamento.

Site: talentrecruit.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com TalentRecruit. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.