Paychex, Inc. é uma fornecedora americana de serviços de terceirização de recursos humanos, folha de pagamento e benefícios para pequenas e médias empresas. Com sede em Rochester, Nova York, a empresa possui mais de 100 escritórios atendendo aproximadamente 670.000 clientes de folha de pagamento nos EUA e na Europa. Em 2019, a Paychex ficou na posição 700 na lista Fortune 500 das maiores corporações em receita, e a receita da empresa para o ano fiscal de 2020 está projetada para exceder US$ 4,1 bilhões.

Site: paychex.com

