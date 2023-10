A Uber Technologies, Inc., comumente conhecida como Uber, oferece aluguel de veículos, entrega de comida (Uber Eats), entrega de pacotes, mensageiros, transporte de carga e, por meio de parceria com a Lime, aluguel de bicicletas elétricas e scooters motorizadas. A empresa está sediada em São Francisco e opera em mais de 900 áreas metropolitanas em todo o mundo. É um dos maiores fornecedores na economia gig e também pioneira no desenvolvimento de carros autônomos. Estima-se que o Uber tenha mais de 110 milhões de usuários ativos mensais em todo o mundo. Nos Estados Unidos, a Uber tem uma quota de mercado de 67% para partilha de viagens e uma quota de mercado de 24% para entrega de comida. A Uber tem sido tão proeminente na economia compartilhada que as mudanças nas indústrias resultantes dela foram chamadas de uberização, e muitas startups descreveram seus produtos como "Uber para X".Como empresas semelhantes, a Uber foi criticada por tratar de motoristas como prestadores de serviços independentes, interrupção do negócio de táxis e aumento do congestionamento do tráfego. Quando estava sob a liderança do ex-CEO Travis Kalanick, a empresa foi criticada por diversas práticas antiéticas.

Site: uber.com

