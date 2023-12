Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de 今日头条 no WebCatalog para Mac, Windows, Linux.

Toutiao ou Jinri Toutiao é uma plataforma chinesa de notícias e conteúdo informativo, um produto principal da empresa ByteDance, com sede em Pequim. Ao analisar as características do conteúdo, os usuários e a interação dos usuários com o conteúdo, os modelos de algoritmo da empresa geram uma lista de feeds de conteúdo personalizada para cada usuário.

Site: toutiao.com

