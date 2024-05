Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Teampay no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

O gerenciamento completo de gastos do Teampay apresenta controles integrados que aplicam sua política antecipadamente e permitem que você gerencie todos os gastos da empresa em um só lugar. Embora as equipes financeiras mantenham o controle total, os gerentes e funcionários obtêm visibilidade em tempo real dos gastos reais, capacitando-os a fazer compras rápidas e em conformidade. O Teampay torna mais fácil para todos na empresa comprar o que precisam, ao mesmo tempo que dá tranquilidade à equipe financeira com fluxos de trabalho de compra automatizados e reconciliação. Com o Teampay você pode gerenciar todos os tipos de compras, feitas por qualquer pessoa, de ponta a ponta. Os funcionários adoram a experiência sem esforço e as equipes financeiras podem ficar tranquilas sabendo que todos os gastos são pré-codificados e pré-aprovados. Teampay integra-se diretamente com Quickbooks Online, Xero, Intacct, Netsuite e Microsoft Dynamics 365 Business Central e Finance & Operations.

Site: teampay.co

