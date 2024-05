Execute aplicativos em janelas sem distrações, com muitas melhorias.

Fyle é uma plataforma moderna de gerenciamento de despesas que capacita os contadores a agilizar seu processo de relatório de despesas em seus cartões de crédito existentes. Fyle integra-se diretamente com seus cartões de crédito Visa, Mastercard e American Express existentes, para oferecer visibilidade em tempo real dos dados de transações de cartão de crédito, notificações instantâneas de gastos via texto e fácil coleta de recibos. Os usuários podem enviar recibos por texto e o Fyle faz a correspondência automática dos recibos, garantindo reconciliação automatizada e tempo de fechamento mais rápido. Os funcionários podem enviar despesas de aplicativos do dia a dia, como mensagens de texto, Gmail, Outlook, Slack, Teams e muito mais, ou usar o poderoso aplicativo móvel da Fyle para tirar fotos dos recibos e enviar despesas em qualquer lugar. Fyle extrai, codifica e categoriza automaticamente dados de recibos, verifica violações de políticas, aloca-os aos projetos, orçamentos e centros de custo certos e envia dados para softwares de contabilidade como QuickBooks Online, Xero, NetSuite, Sage Intacct, Sage 300 CRE, Microsoft Dynamics 365 Business Central e QuickBooks Desktop.

Site: fylehq.com

