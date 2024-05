ExpenseOnDemand transforma a maneira como as equipes financeiras e de folha de pagamento gerenciam seus processos de gerenciamento de despesas. Oferecemos uma solução ponta a ponta que usa IA e tecnologia inteligente para capturar recibos e faturas, até a integração perfeita com Xero, Tally, QuickBooks e Sage, tornando sua vida o mais fácil possível. Nossa tecnologia exclusiva ajuda as empresas a automatizar processos, detectar recibos duplicados e autenticar facilmente sinistros, muitas vezes economizando milhares ou até milhões em custos todos os anos. A plataforma tem mais de 120 recursos avançados para você escolher, e você só paga por aqueles que assina. Os mais notáveis ​​para nossos usuários são: 1. Você pode construir sua própria hierarquia de aprovação, incluindo aprovadores de vários níveis na plataforma, com limites de gastos. 2. Use nossa funcionalidade Google Mileage e economize incríveis 27,8% nas milhas reivindicadas manualmente. 3. Nossas 'integrações contábeis' permitem a integração com diversos softwares de contabilidade em minutos, incluindo o envio de recibos e o uso das categorias de rastreamento. 4. Nossa funcionalidade 'Trilha de auditoria' pode mostrar um histórico completo de uma despesa quando você precisar - desde o fluxo de trabalho, recebimento até o histórico de aprovação. 5. Você pode inserir diferentes taxas de imposto em um recibo, permitindo que os gerentes financeiros separem facilmente as despesas em suas taxas de imposto relevantes. 6. Você pode personalizar categorias de despesas exclusivas para o seu negócio. Você pode criar seu próprio relatório de exportação personalizado que funcione para sua organização.

Site: expenseondemand.com

