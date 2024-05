A Soldo está tornando obsoletos os reembolsos, de uma vez por todas, ao reunir os cartões corporativos Soldo e nossa plataforma de gerenciamento de despesas. Os funcionários nunca precisam gastar seu próprio dinheiro. Ninguém perde tempo com recibos perdidos. E as equipes financeiras têm controle sobre os gastos da empresa. Com o Soldo você controla todos os gastos do negócio e, graças à integração com seu sistema contábil, consegue conciliar despesas de forma rápida e fácil. Você pode equipar alguns ou todos os funcionários, equipes inteiras ou mesmo colaboradores externos com cartões Mastercard® Soldo, decidindo quem tem acesso ao dinheiro da empresa e as regras para gastá-lo.

