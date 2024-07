Software de resposta do público

Software de monitoramento de mídia - Aplicativos mais populares Mais populares Adicionados recentemente

O software de monitoramento de mídia fornece aos usuários feeds de notícias em tempo real e alertas provenientes de vários canais de mídia. Os departamentos de RP utilizam essas ferramentas para monitorar canais de mídia pertinentes relacionados ao seu setor, bem como os de clientes e parceiros de negócios. Estas soluções ajudam as empresas a monitorizar as menções à sua marca ou aos seus executivos, tanto nos meios de comunicação tradicionais como nas plataformas online, analisando as tendências da cobertura mediática, avaliando a eficácia das campanhas de relações públicas e salvaguardando a reputação da marca, abordando rapidamente crises ou publicidade adversa. O software de monitoramento de mídia pode conceder acesso a diversos tipos de canais de mídia. A cobertura da mídia impressa abrange jornais, revistas e jornais especializados, enquanto os canais de transmissão abrangem televisão e rádio. Muitas ferramentas de monitoramento de mídia também facilitam o acesso a fontes on-line, como sites, sites de notícias, blogs e plataformas de mídia social. Além disso, alguns provedores selecionados de monitoramento de mídia estendem seus serviços para rastrear menções em podcasts.