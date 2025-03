Software de chatbots de IA - Aplicativos mais populares - Uzbequistão

Salebot

O SaleBot é um construtor de chatbot versátil projetado para otimizar as interações com os clientes em várias plataformas de mensagens, incluindo Vkontakte, Telegram, Facebook, Viber, Talk-Me, WhatsApp e Instagram. Essa plataforma fornece um kit de ferramentas abrangente para as empresas automatizarem sua comunicação, gerenciar o relacionamento com os clientes e aprimorar o envolvimento do usuário sem exigir nenhum conhecimento de programação. Principais recursos: * Suporte a vários-Messenger: integrar e gerenciar chatbots em várias plataformas de mensagens em uma única interface. * Integração do CRM: Organize sua equipe de vendas e interações com o cliente com eficiência com recursos de CRM integrados. * Automação de negócios: utilize várias ferramentas para automatizar tarefas repetitivas, gerenciar dados do cliente e otimizar os processos de negócios. * Plataforma educacional: Crie e gerencie cursos on -line com designs exclusivos e opções de pagamento flexíveis. * Analytics: Access Analytics detalhado no comportamento do cliente para refinar suas estratégias e melhorar o engajamento. * Webinars e transmissões: configure e gerencie transmissões e automóveis com análises de clientes robustas. * Site Builder: Crie páginas de destino dinâmicas com elementos personalizáveis, como imagens, vídeos e suporte HTML/CSS. * Widget de retorno de chamada: Aumente as chamadas e as vendas do seu site sem custos extras de publicidade. * Pesquisa de público -alvo: encontre automaticamente seu público -alvo nas redes sociais para maximizar a eficiência da publicidade. Os usuários elogiaram o Salebot por sua flexibilidade, funcionalidade e desenvolvimento contínuo de novos recursos. A capacidade da plataforma de integrar -se a vários serviços e se adaptar a necessidades de negócios específicas a torna uma escolha preferida para automatizar as interações com os clientes e gerenciar processos de negócios.