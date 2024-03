Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Swell Fundraising no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Swell fornece um evento baseado em nuvem e uma plataforma de arrecadação de fundos online com recursos peer-to-peer. Com o Swell, os eventos podem ser lançados virtualmente instantaneamente com nosso módulo integrado de transmissão ao vivo. Projetado por profissionais sem fins lucrativos, possui um processo de emissão de ingressos elegante para ingressos comprados, mas também ingressos gratuitos/de mesa para convidados. Campanhas peer-to-peer online e páginas de doação são facilmente lançadas e combinadas com nosso recurso de texto para doação. Usar o Swell aumenta a receita do evento, economiza tempo, fornece um plano de backup virtual e permite que organizações sem fins lucrativos adquiram novos doadores de maneira eficaz. Estamos comprometidos com organizações sem fins lucrativos e nosso atendimento ao cliente reflete esse compromisso.

