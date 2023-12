Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de RallyUp no WebCatalog para Mac, Windows, Linux.

RallyUp é uma plataforma de arrecadação de fundos interativa e gratuita que permite que organizações de qualquer tamanho criem experiências de arrecadação de fundos de nível profissional com facilidade. As soluções flexíveis e personalizáveis ​​foram projetadas para ajudar as organizações sem fins lucrativos a envolver os doadores existentes, recrutar novos doadores e arrecadar mais dinheiro. Com o RallyUp, as organizações podem criar experiências de arrecadação de fundos únicas ou multi-atividades que incluem: · Eventos (totalmente virtuais, totalmente presenciais ou híbridos) · Sorteios · Leilões · Maratonas · Sorteios · Vendas · Financiamento coletivo Se uma experiência inclui uma atividade tipo ou mais, a transmissão ao vivo e a funcionalidade ponto a ponto podem ser adicionadas a qualquer experiência gratuitamente. Sem taxas de assinatura ou recursos bloqueados e sem a necessidade de fornecer informações de cartão de crédito, você pode esperar levar para casa mais do que arrecadar ao usar o RallyUp.

Site: rallyup.com

