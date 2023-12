Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Givergy no WebCatalog para Mac, Windows, Linux.

EVENTOS PRESENCIAIS E SOLUÇÕES DE ARRECADAÇÃO DE FUNDOS MÓVEIS. - Um conjunto de eventos presenciais e serviços de arrecadação de fundos on-line, que comprovadamente arrecadam até 50% mais para sua organização sem fins lucrativos. A Givergy tem a missão de ajudar organizações a arrecadar mais fundos e mudar as doações de caridade em todo o mundo. Como uma Empresa B certificada com uma plataforma de angariação de fundos premiada, a Givergy oferece uma gama de soluções de angariação de fundos de ponta e aconselhamento especializado. Com operações na América do Norte, Reino Unido e Europa, Austrália e Hong Kong, a Givergy apoiou mais de 3.000 organizações sem fins lucrativos e instituições de caridade para ajudá-las a angariar mais de 1,1 mil milhões de dólares em todo o mundo, ajudando alguns dos maiores nomes da indústria de angariação de fundos. A plataforma de arrecadação de fundos Givergy cobre todos os aspectos da arrecadação de fundos, independentemente do tamanho da organização.

Site: givergy.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Givergy. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.