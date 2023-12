Plataforma completa de arrecadação de fundos para organizações sem fins lucrativos. Arrecade mais dinheiro e alcance novos apoiadores com a ajuda de uma plataforma de arrecadação de fundos criada para arrecadação de fundos. O Qgiv existe para ajudar organizações sem fins lucrativos a arrecadar mais dinheiro com um conjunto abrangente de ferramentas de arrecadação de fundos, incluindo formulários de doação personalizáveis, inscrição em eventos, arrecadação de fundos entre pares, envio de mensagens de texto com mensagens enviadas e eventos de leilão. Acreditamos que causas excepcionais merecem um software excepcional projetado tendo em mente as suas necessidades exclusivas. Usuários ilimitados com acesso ilimitado a ferramentas e suporte, sem contratos de longo prazo (e sem taxas injustas!) e integrações com as principais ferramentas de CRM e e-mail tornam mais fácil para organizações sem fins lucrativos experimentarem novas tecnologias e expandirem seus programas digitais de arrecadação de fundos. Estamos empenhados em ajudar as organizações sem fins lucrativos a angariar mais, antecipando e abordando as suas necessidades e desafios através do desenvolvimento liderado pelo cliente e da atenção especial às melhores práticas da indústria. Da nossa sede em Lakeland, Flórida, atendemos atualmente mais de 5.000 organizações nos Estados Unidos e no Canadá. Orgulhamo-nos de trabalhar em estreita colaboração com organizações sem fins lucrativos e existimos para ajudá-las a ter sucesso, comemorar suas vitórias e oferecer atendimento ao cliente personalizado e individual.

Site: qgiv.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Ggiv. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.