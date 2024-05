Execute aplicativos em janelas sem distrações, com muitas melhorias.

Speaktor é um conversor de texto em fala que pega qualquer arquivo de texto, transforma-o em fala e lê para você. Este aplicativo de conversão de texto em fala com tecnologia de IA converte qualquer palavra escrita em fala. A fala tornou-se mais conveniente para consumir e compartilhar pensamentos e ideias. O mundo digital vê mais dessa conversão por meio de conversores de texto em fala. O surgimento de conversores de texto para fala tornou mais fácil para todos os tipos, desde pesquisadores até viajantes que esperam incansavelmente no aeroporto. Existem vários benefícios do texto para comunicação falada. O TTS pode ser excelente para empresas que operam em ritmo acelerado.

