Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Pepper Cloud no WebCatalog para Mac, Windows, Linux.

Pepper Cloud é um CRM de vendas completo e fácil de usar para pequenas e médias empresas. O Pepper Cloud CRM ajuda as PMEs gerenciando leads, oportunidades de vendas, interação com o cliente e previsão de receitas de maneira integrada. Pepper Cloud é totalmente integrado com WhatsApp, Facebook, Zoom, Xero, G-suite, Office 365, Mailchimp e muitas outras ferramentas. Com Pepper Cloud, você não precisa gerenciar seus dados de vendas em várias planilhas Excel, mensagens telefônicas ou e-mails. O CRM oferece uma plataforma única a partir da qual você pode gerenciar suas vendas e clientes.

Site: peppercloud.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Pepper Cloud. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.