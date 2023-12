Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Mekari Qontak no WebCatalog para Mac, Windows, Linux.

Qontak by Mekari é um fornecedor líder e especializado de tecnologia Omnichannel CRM empresarial que aproveita a tecnologia API escalonável. Construído em um modelo SaaS, o Qontak permite que as empresas aumentem rapidamente suas vendas, atendimento ao cliente e operações. Nossas soluções capacitam empresas que usam WhatsApp e Instagram, mídias sociais, comércio eletrônico, chamadas de voz, KPIs e atividades off-line em uma tecnologia SaaS CRM unificada. Com uma pilha de tecnologia certificada pela ISO, nossas soluções são aproveitadas por bancos, corporações multinacionais, empresas estatais e também PMEs. Qontak é um parceiro global da API oficial do WhatsApp Business e da API do Instagram de nível 1. Acelere suas vendas e atendimento ao cliente hoje.

Site: qontak.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Mekari Qontak. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.