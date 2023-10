Niconico (ニコニコ, Nikoniko, lit. "Smile"; anteriormente Nico Nico Douga (ニコニコ動画, Niko Niko Dōga); abreviado Nico-dō) é um serviço japonês de compartilhamento de vídeos na web. "Niconico" ou "nikoniko" é o ideofone japonês para sorrir. Em setembro de 2015, Niconico era o décimo site mais visitado no Japão, de acordo com o ranking de tráfego Alexa. O site ganhou o Japanese Good Design Award em 2007 e uma Menção Honrosa na categoria Comunidades Digitais no Prix Ars Electronica 2008.

Site: nicovideo.jp

