Statista é uma empresa alemã especializada em dados de mercado e de consumo. Segundo a empresa, a sua plataforma contém mais de 1.000.000 de estatísticas sobre mais de 80.000 tópicos de mais de 22.500 fontes e 170 indústrias diferentes, e gera uma receita de cerca de 60 milhões de euros. O site deutsche-startups.de chama Statista de "Start- up of the Year" em 2008 e no mesmo ano, a empresa esteve entre as vencedoras do concurso de start-ups "Enable to Start", patrocinado pelo Financial Times Germany. Em 2010, a iniciativa "Deutschland – Land der Ideen" (Alemanha – Terra das Ideias) selecionou o Statista como um dos vencedores na categoria "Marcos na Terra das Ideias 2010". e galardoado com o Prémio Europeu Red Herring. Em 2012, o Statista foi indicado ao Prêmio Empreendedor Alemão na categoria "Fast Climber" e, em 2020, foi incluído em uma lista de bancos de dados obrigatórios para bibliotecas acadêmicas e públicas do Library Journal. Em 2019, o Statista foi comprado pela empresa de publicidade Ströer Media.

Site: statista.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Statista. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.