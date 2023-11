Reduza seu tempo de contratação, avalie e melhore seu processo de recrutamento com nosso ATS amigável, porém poderoso. Crie empregos multilíngues, publique-os no Portal de Carreiras incluído e acompanhe as inscrições no Kanban colaborativo amigável do ATS. Obtenha magicamente mais candidatos de sua conta do LinkedIn ou do Even. Modelos de trabalho e e-mail multilíngues para criar e comunicar com um único clique! Integração com Hubspot CRM, Outlook e Gmail. Obtenha uma demonstração AGORA!

Site: ats.nextal.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Nextal. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.