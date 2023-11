Contrate melhores talentos e gerencie seu processo de contratação com o ATS do Jobbio. Publique vagas em nossos quadros de empregos, selecione e entre em contato com candidatos, crie um pool de talentos para estar sempre em contato com os melhores clientes em potencial. Como o Jobbio é uma solução completa, você também se beneficiará de nosso programa de Employer Branding e nossa equipe de marketing de empregos anunciará suas vagas em mais de 50 painéis de empregos, incluindo LinkedIn e Even, para garantir a máxima qualidade e quantidade. Fale com nossa equipe hoje e junte-se à revolução das contratações!

Site: jobbio.com

