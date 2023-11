JobScore é a solução original de software de recrutamento on-line, fácil de usar e completa. Nosso ATS moderno e intuitivo elimina o trabalho pesado para organizações com mais de 20 a 2.000 funcionários. JobScore oferece tudo que você precisa para encontrar, atrair, avaliar e contratar ótimas pessoas: Proporcione uma experiência impressionante ao candidato. Publique em mais de 50 painéis de empregos com um clique. Personalize formulários. Analisar e pontuar currículos. Sincronize seu e-mail e calendário. Entreviste melhor. Simplificamos a contratação e ajudamos a melhorar os resultados do recrutamento.

Site: hire.jobscore.com

