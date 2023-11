O ATS da Hireology traz tudo que você precisa para atrair, contratar e integrar sua melhor equipe em uma plataforma e foi projetado pensando no seu setor. Aumente o reconhecimento da marca, automatize seu processo de contratação, envie mensagens de texto e e-mail aos candidatos e reduza os riscos com testes e verificações de habilidades. Mais de 7.500 empresas hoje confiam na Hireology para encontrar e contratar as pessoas de que precisam.

