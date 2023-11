Heyrecruit foi projetado para ajudá-lo a otimizar seu processo de recrutamento e atrair os melhores talentos. Alcance mais candidatos com nosso multiposting integrado em mais de 400 quadros de empregos diferentes. O software intuitivo e completo para suas necessidades de recrutamento. Construa sua marca empregadora com uma página de carreira interativa e anúncios de emprego impressionantes, que ficam ótimos em dispositivos móveis. Encurte o processo de inscrição para uma melhor experiência do candidato. Nosso ATS fácil de usar é a maneira moderna de expandir seus negócios.

Site: heyrecruit.de

