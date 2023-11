CVWarehouse é um provedor de software como serviço que oferece uma solução completa de recrutamento eletrônico. As empresas utilizam a CVWarehouse para oferecer aos seus candidatos uma página de carreira clara com uma visão personalizada das suas vagas. Os candidatos podem se inscrever on-line de forma discreta e 100% confidencial. No back-end, as empresas utilizam o CVWarehouse Applicant Tracking System (ATS) para acompanhar as candidaturas. O ATS permite que as empresas acompanhem diariamente o seu fluxo de recrutamento.

Site: ats.cvwarehouse.com

