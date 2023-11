Beetween é um software de recrutamento (ATS) que permite desmaterializar todo o seu processo de recrutamento, desde o multiposting até à geração do contrato de trabalho. Com a nossa plataforma totalmente modular, você personaliza o seu banco de currículos, comunica com candidatos e gestores por e-mail, SMS ou vídeo, melhora o percurso do candidato com o ficheiro de acompanhamento de candidaturas, recruta em modo colaborativo, analisa o seu recrutamento...

