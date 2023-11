O software de rastreamento de candidatos QJumpers é uma plataforma baseada na web fácil de usar, facilitando a colaboração com gerentes de contratação para obter a contratação da melhor qualidade e rapidamente. Os fluxos de trabalho automatizados reduzem drasticamente o tempo de administração com ferramentas de classificação e classificação automática usando a tecnologia mais recente. Melhore a experiência do seu candidato e gerencie facilmente seu recrutamento remotamente. Delegue a tomada de decisões de acordo com a forma como você recruta.

