Marketing é experimentação. E a próxima grande experiência para sua estratégia de marketing digital é aproveitar o conteúdo gerado pelo usuário – UGC – para aumentar seu público, fortalecer o envolvimento do público e aumentar a receita. Isso acontece com o LoudCrowd. A LoudCrowd trabalha com as marcas de crescimento mais rápido do mundo para apoiar estratégias de crescimento de conteúdo gerado pelo usuário. A plataforma permite o crescimento liderado pelo cliente com ferramentas para medir o valor do UGC, organizar e automatizar o envolvimento do cliente e criar recompensas para os clientes que geram UGC valioso. Com uma conexão direta com clientes e fãs nas redes sociais – o maior público engajado da história – LoudCrowd é o CRM social onde você pode organizar tags sociais, construir uma biblioteca de conteúdo com curadoria e segmentar programas de crescimento de UGC. Seja focado em divulgar um movimento, aumentar a fidelidade do cliente ou aumentar sua base de fãs, existe uma estratégia UGC para qualquer organização!

loudcrowd.com

