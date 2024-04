Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de EmbedStories no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

EmbedSocial é uma plataforma UGC completa que ajuda marcas a aumentar o engajamento, construir confiança e vender mais com a ajuda de seus clientes. A EmbedSocial faz isso fornecendo integrações de API oficiais com todas as principais redes de mídia social e criando serviços que sincronizam o conteúdo gerado pelos usuários dos clientes da EmbedSocial com seus sites. Os tipos de conteúdo que a EmbedSocial coleta incluem fotos de clientes, comentários, histórias ou postagens inteiras compartilhadas nas redes sociais ou por meio de nossas ferramentas nativas.

Site: embedsocial.com

