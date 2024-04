Leevia é a primeira plataforma italiana que permite criar, gerir e monitorizar concursos online de acordo com os regulamentos italianos sobre concursos de prémios e com a lei europeia sobre privacidade (GDPR). Presta serviços a agências de marketing e comunicação e grandes marcas para coletar leads qualificados, envolver a comunidade e criar reconhecimento de marca no Instagram, Facebook e Twitter. As soluções da Leevia já foram adotadas por líderes do mercado italiano como RCS Media Group, Publicis, Puma, Mercedes, Campari, Ketchum, Grana Padano, Pirelli e LG. Os produtos da plataforma Leevia estão divididos em 4 suítes: * Growth Suite, para aumentar o banco de dados de usuários existente e segmentar a comunidade. Todos os produtos da suíte (Giveaway, Instant Win, etc.) podem ser integrados via API. * Awareness Suite, para melhorar o reconhecimento da marca. O carro-chefe da suíte é o Concurso Instagram integrado à rede social do momento. * Engagement Suite, para envolver os usuários existentes. Entre os produtos Quiz e Enquetes. * Gamification Suite, para maximizar a taxa de conversão de campanhas de geração de leads.

