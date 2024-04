Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Fyre no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Fyre é uma ferramenta de marketing criada especificamente para a indústria blockchain. Com base no protocolo Hypersign e em credenciais pessoais e sociais, o Fyre permite que as empresas desenvolvam seguidores em nível de culto por meio de promoções explosivas em tempo real usando explosões de mídia social, sorteios, concursos, programas de referência e muito mais. É compatível com Web3 e baseado em criptografia de chave pública. O Fyre ajuda você a construir com segurança “Comunidades resilientes e confiáveis”. Com o Fyre, os projetos de blockchain podem realizar eventos comunitários como: * Jogue para ganhar * Sorteios * Sorteios * Competições * Lançamentos aéreos * Concursos de MEME/adesivos * Atividades de construção comunitária * Campanhas personalizadas

