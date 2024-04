Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de PromoSimple no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

PromoSimple é um aplicativo baseado na web que fornece a sites, marcas e blogs soluções simples para criar, gerenciar e sintetizar dados para brindes, sorteios e concursos online. O principal objetivo da PromoSimple é tornar o mais fácil possível para as empresas reter e aumentar suas respectivas bases de clientes por meio do marketing de permissão por meio do uso de brindes e promoções. Os clientes da PromoSimple podem criar formulários de inscrição personalizados para realizar promoções que aumentam as curtidas no Facebook e Instagram, menções e seguidores no Twitter, assinantes de e-mail e uma ampla variedade de ações adicionais. PromoSimple é eficaz, acessível, eficiente e fácil de usar.

Site: promosimple.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com PromoSimple. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.