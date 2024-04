Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Strutta no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

A tecnologia líder do setor da Strutta conecta marcas com seus consumidores-alvo por meio de poderosas promoções sociais. As ferramentas Strutta permitem que agências, marcas e desenvolvedores criem e gerenciem facilmente concursos e sorteios interativos. A Strutta promoveu promoções premiadas para as principais agências internacionais, empresas Fortune 500 e pequenas empresas. Os clientes incluem Microsoft, AirBNB, Edelman, Comcast, Dove, Coca-Cola e Shutterfly.

Site: strutta.com

