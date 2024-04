Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Sweep no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Sweep é a plataforma de gerenciamento de dados de sustentabilidade. Seu software líder de mercado, baseado em IA, ajuda as organizações a compreender todos os dados extrafinanceiros em seus negócios e cadeia de valor para gerenciar os crescentes requisitos de divulgação e tomar medidas para cumprir as metas de negócios sustentáveis. Cofundada por Rachel Delacour, Yannick Chaze e Raphael Guller, a Sweep tem parceria com instituições empresariais, de médio porte e financeiras em todo o mundo, com clientes como L'Oreal, Lacoste e Hewlett Packard. A Sweep é certificada pela B Corp e membro da Carbon Pricing Leadership Coalition do Banco Mundial, da France Invest e da International Emissions Trading Association.

