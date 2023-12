Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Roster no WebCatalog para Mac, Windows, Linux.

Todos têm influência, e as melhores marcas usam o Roster para aproveitá-la. Com a Roster, as empresas convertem clientes apaixonados em embaixadores da marca que geram reconhecimento nas redes sociais, impulsionam iniciativas de marketing como avaliações e geram receitas. O conjunto abrangente de ferramentas da Roster ajuda as empresas a: (1) Recrutar, envolver e recompensar uma comunidade (2) Ampliar o conhecimento da marca (3) Aproveitar o conteúdo gerado pelo usuário (4) Gerar receita boca a boca

