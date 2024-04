Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Launchpad6 no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

O Launchpad6 fornece aplicativos da web baseados em nuvem que criam instantaneamente soluções de vídeo on-line personalizadas para atender às suas necessidades de vídeo. Aproveite o poder do vídeo de maneiras que você nunca imaginou serem possíveis. Atraia clientes e gere diferentes comportamentos de engajamento do usuário com os recursos exclusivos dos aplicativos de vídeo do Launchpad6. Com o Launchpad6, sua empresa se destacará da multidão. Agências de publicidade, empresas de mídia e marcas aproveitam o poder da plataforma para aumentar o reconhecimento da marca, direcionar o tráfego e envolver seus clientes em experiências interativas de marca. Grandes e pequenas empresas usam o Launchpad6 para fornecer comunicação interna, monetizar ativos e educar seu público. Tudo é possível usando o Launchpad6.

