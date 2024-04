Aumente e envolva sua lista de boletins informativos. O Rewards Fuel ajudará você a atingir mais metas de marketing em menos tempo, oferecendo aos concorrentes uma variedade de maneiras de participar. Realizar um concurso diretamente no Facebook ou Instagram deixa muita coisa em aberto no que diz respeito à participação, verificação e medição. Com o Rewards Fuel, você pode escolher entre mais de 34 métodos de inscrição (ou ações) diferentes ao criar seu concurso, como pedir aos concorrentes que sigam você no Instagram ou Twitter para participar, fazer upload de um arquivo para participar, assinar seu boletim informativo ou canal no YouTube, visitar sua loja Etsy, revise sua página do Shopify, baixe seu aplicativo para ganhar e muito mais. Com o Rewards Fuel, seus concursos são facilmente personalizáveis, para que você possa ser criativo. Além disso, você receberá estatísticas detalhadas do concurso que você pode imprimir ou enviar por e-mail, segmentar e bloquear locais de participação, conceder prêmios digitais e físicos e muito mais.

Site: rewardsfuel.com

