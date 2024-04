Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Kimola no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Kimola é uma empresa ResTech que oferece produtos SaaS para profissionais de pesquisa. Kimola Analytics fornece diferentes aspectos do estilo de vida de um público consumidor específico. Esses públicos estão sendo definidos pelos usuários e gerados pelo mecanismo de inteligência artificial do Kimola. Para que os anunciantes possam entender em segundos onde seu público se encontra, o que assistem na TV, de qual celebridade ou influenciador gostam e como se diferenciam com base em seus interesses. Kimola Cognitive fornece serviços de API para desenvolvedores usarem nossa tecnologia em seus aplicativos. Esses serviços de API detectam a linguagem e as emoções de um bloco de texto, extraem entidades e pesquisam em um grande volume de dados de texto não estruturados.

