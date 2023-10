Tudo o que você precisa para entender o público e obter melhores resultados de marketing, resultados de mídia social, resultados de influenciadores, estratégias de mídia, estratégias de crescimento ou retorno sobre gastos com publicidade. Coloque a segmentação do consumidor e os insights culturais no centro da sua estratégia e dê às suas equipes a capacidade de compreender o público como nunca antes. Saiba o que inspira seu público, o move e o influencia.

Site: audiense.com

