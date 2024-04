Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Viral Pitch no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Viralpitch é uma plataforma de marketing de influenciadores de autoatendimento que conecta marcas com influenciadores de mídia social para promover seus produtos ou serviços. A plataforma fornece um mercado onde as marcas podem navegar e selecionar influenciadores com base na demografia de seu público, taxas de engajamento e outras métricas relevantes. Os influenciadores do Viralpitch são verificados e a plataforma cuida de todos os aspectos transacionais e jurídicos da parceria. Ao alavancar o alcance e a credibilidade dos influenciadores, o Viralpitch permite que as marcas alcancem novos públicos e impulsionem o sucesso de suas campanhas de marketing.

