KEBS é um pacote de negócios desenvolvido para facilitar a vida do setor de serviços profissionais. Este ERP moderno permitirá às empresas reduzir custos e fugas de recursos e aumentar a sua produtividade e rentabilidade em 10 vezes. As organizações, independentemente do seu tamanho e escala, podem agilizar e automatizar as suas tarefas diárias e criar um fluxo de trabalho contínuo com facilidade. Nossos clientes em todo o mundo estão impressionados com a forma como a KEBS tem - tornou os dados uma única fonte de verdade - aumentou a retenção de funcionários em 76% - garantia de entrega oportuna de projetos dentro do orçamento - ampliou a receita em até 5 vezes mais do que antes - trouxe mais transparência dentro da organização - tornou seus funcionários mais responsáveis - satisfizeram seus clientes 10 vezes melhor do que antes KEBS é abrangente. Portanto, é o único pacote empresarial de que você precisará.

Site: kebs.ai

