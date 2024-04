BotSpace é uma plataforma B2B em rápido crescimento para empresas automatizarem o suporte ao cliente e o envolvimento no Whatsapp. Através do nosso software de engajamento de clientes de última geração baseado na API Business do WhatsApp, as empresas agora podem ter conversas personalizadas, ser facilmente acessíveis e interagir com seus clientes em tempo real - em grande escala! Isso é possível através da plataforma fácil de usar do BotSpace, que pode ser instalada e executada rapidamente. Como resultado, as pequenas e médias empresas adotaram a plataforma rapidamente e milhares de clientes em 13 países estão agora a utilizar o BotSpace apenas um ano após o lançamento.

Site: bot.space

