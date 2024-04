Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Plumb5 no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Lance campanhas de marketing omnicanal na Web, dispositivos móveis, e-mail e SMS. Use notificações push e mensagens no aplicativo com facilidade. Plumb5 é uma plataforma de envolvimento do cliente em tempo real que ajuda os profissionais de marketing a reter o envolvimento do usuário e reconquistá-los por meio de estratégias de marketing inteligentes. Automação de marketing habilitada para IA

