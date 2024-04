Na TARGIT, trazemos experiência para os principais setores verticais para ajudar nossos clientes a tomar decisões baseadas em dados. Geramos valor duradouro com soluções de business intelligence (BI) e análises que apoiam seus objetivos exclusivos e os processos que impulsionam suas operações diárias. Experimente o amor à primeira vista com o TARGIT Decision Suite, nossa plataforma completa de business intelligence (BI) e análise que é intuitiva, versátil e acessível para todos os funcionários. O TARGIT Decision Suite ajuda as empresas a integrar, visualizar e compartilhar dados melhor e mais rápido do que nunca. Nossa solução combina o controle de uma solução de BI centralizada com a flexibilidade de uma solução descentralizada com segurança e confiabilidade robustas. Além disso, integra-se facilmente aos seus sistemas existentes e adapta-se continuamente às suas necessidades, mesmo à medida que a sua organização cresce. Reconhecido como Líder Global em Credibilidade de Fornecedores pela Dresner por três anos consecutivos e Líder em Excelência de BI pela BARC por cinco anos consecutivos, nos orgulhamos de apoiar nossos clientes por meio de inovação contínua, recomendações criteriosas e um modelo de negócios que prioriza as pessoas.

