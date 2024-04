Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de JFrog no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Forneça software confiável com velocidade. A única plataforma de cadeia de suprimentos de software que oferece visibilidade, segurança e controle de ponta a ponta para automatizar a entrega de versões confiáveis. A plataforma JFrog híbrida, altamente escalável, é aberta, flexível e integrada com todas as tecnologias e ferramentas de pacotes que compõem a cadeia de fornecimento de software. As organizações se beneficiam da rastreabilidade total para qualquer tipo de ambiente de lançamento e implantação, incluindo modelos de ML, software executado na borda e software implantado em data centers de produção.

Site: jfrog.com

