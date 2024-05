Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de OpenPro no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

OpenPro é líder em software ERP (Enterprise Resource Planning) de código aberto licenciado. As soluções de software ERP da OpenPro oferecem um sistema de gerenciamento flexível, escalável e completo para pequenas empresas e grandes corporações. O design modular do sistema oferece o máximo em flexibilidade aos clientes. OpenPro pode servir como um sistema de contas econômico para pequenas empresas e possui software de contabilidade completo para fabricação. OpenPro possui os recursos mais atualizados necessários para software de comércio eletrônico e também é um fornecedor comprovado de software para cadeia de suprimentos. Nos últimos 10 anos, o software OpenPro foi escrito em PHP de código aberto, usando arquitetura aberta (roda em qualquer hardware e banco de dados SQL). Com recursos avançados do OpenPro, como imagem de documentos; fluxos de trabalho verdes sem papel; codificação de barras integrada; sistemas telefônicos integrados; Leitura de OCR para transações XML; e recursos de vários idiomas e moedas, economizamos milhões de dólares para nossos clientes em eficiência operacional. O software pode ser implantado como Software as a Service (SAAS), ASP ou executado em seu servidor. OpenPro oferece soluções de software empresarial para todas as empresas que buscam mais valor e mais recursos de sua solução de software ERP.

Site: openpro.com

